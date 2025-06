La nuova Juve torni quella... vecchia. Comolli e Chiellini, sentito Gasperini?

Dal no di Di Natale a CR7

Sarà un compito duro per la nuova Juventus tornare a essere la vecchia Juventus, ma serve molta, moltissima umiltà. E non c’è niente di disdicevole: la storia bianconera è già passata di lì tante volte. Per esempio, neanche troppo tempo fa, nell’estate del 2010, Totò Di Natale disse no alla Juventus, restando all’Udinese. Otto anni dopo, mica un secolo quindi, alla Juventus diceva sì un certo Cristiano Ronaldo. In quegli otto anni, la dirigenza bianconera puntò solo su chi credeva orgogliosamente nell’idea di Juventus, ma soprattutto face ogni cosa possibile per restaurarla, quell’idea. Ieri, mentre Gasperini, a Roma, spiegava le sue scelte, negli Stati Uniti, Tudor ribadiva il suo ottimismo sulla forza della rosa bianconera, dimostrando una fiduciosa e solida juventinità. È un buon punto di partenza, ma il lavoro da fare resta molto.