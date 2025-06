Marotta punge Inzaghi: "Ognuno sa quello che ha fatto. Storia Inter non dipende dai singoli"

Ha fatto discutere la rivelazione dell'ad dell' Al Hilal sull'accordo con Simone Inzaghi che sarebbe stato stipulato ben prima della finale di Champions League dell'Inter. Soprattutto, a essere sorpresi sono stati i dirigenti nerazzurri e tutto il mondo interista. A margine del debutto della formazione milanese al Mondiale per Club , il presidente Beppe Marotta ha detto la sua su quanto trapelato, derubricando la questione a un mero "fatto fisiologico". Ma non è mancata qualche frecciata.

Inzaghi all'Al Hilal, le parole di Marotta

"La partenza di Inzaghi? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo e ne è iniziato un altro. Per quella che è la mia esperienza, sono fatti fisiologici, non corro dietro alle voci e alle smentite, ognuno sa quello che ha fatto. Siamo grati ad Inzaghi per quello che ci ha regalato, ma la storia dell'Inter va avanti. Il testimone è passato a Chivu e siamo molto contenti". Così ai microfoni di Dazn il presidente dell'Inter, Beppe Marotta prima dell'esordio nerazzurro contro il Monterrey.

Sulle voci di mercato che vedono il club vicino ad Ange-Yoan Bonny: "È un ottimo giocatore e rientra in un elenco di giocatori che sono nel taccuino della società, ma è un calciatore del Parma e non ho molto da aggiungere". La partecipazione al torneo negli Stati Uniti è "motivo di grande orgoglio, significa che siamo tra le 32 squadre più forti al mondo. Vogliamo partecipare non per fare la comparsa, ma per onorare la competizione nel migliore dei modi. È un appuntamento importante", ha aggiunto il dirigente.