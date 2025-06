Baggio con Dybala e Pogba: la reunion dei 10 Juve commuove i tifosi  

Paulo Dybala e Leandro Paredes continuano a godersi quesi giorni di riposo a Miami. I due argentini della Roma si trovavano sugli spalti dell'Hard Rock Stadium per seguire da vicino la sfida terminata 2-2 tra il Boca Juniors (la squadra per cui fanno il tifo e nella quale il mediano sogna di tornare) e il Benfica (dove militano sia l'ex giallorosso Andrea Belotti che Angel Di Maria, amico e compagno in Nazionale). Assieme a loro Paul Pogba, che entrambi hanno avuto come compagno di squadra alla Juventus seppur in due periodi differenti, e una leggenda del calcio mondiale: Roberto Baggio.