"Amo la Juventus! E Buffon...": Infantino, la figlia ignora il tifo Inter di papà

La prima edizione del Mondiale per Club ha preso il via e in questi giorni faranno il loro debutto anche le squadre italiane. L'Inter è già scesa in campo pareggiando per 1-1 con il Monterrey, mentre la Juventus è attesa dalla sfida con l'Al Ain. I bianconeri in questa nuova e inedita competizione avranno una tifosa in più: la figlia del presidente della Fifa Gianni Infantino.