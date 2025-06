Xabi Alonso: "Huijsen? Non gli serve teoria. Inzaghi, poco tempo ma con qualità"

Su Mbappé e gli altri giocatori non al meglio: "Kylian si sentiva un po' meglio stamattina, ma non abbastanza. Fa molto caldo ed è stato meglio per lui non allenarsi. Ma aspetteremo fino all'ultimo minuto. Domani mattina decideremo. Per quanto riguarda gli altri... sono tutti motivati, ma sono in fasi diverse. Rüdiger ha fatto uno sforzo incredibile in questa stagione e non so se sarà in squadra domani, ma sta progredendo bene e sarà il primo a rientrare. Gli altri avranno bisogno di un po' più di tempo. Anche Camavinga sta migliorando rapidamente, ma ha bisogno di tempo". Su Bellingham: "Ha la capacità di coprire molto terreno, ma deve partire dalla posizione giusta. Ha l'anima di un centrocampista, gli piace creare e ha la capacità di raggiungere la sua meta. Abbiamo parlato del punto di partenza, ma è molto dinamico". Su Rodrygo: "Posso dire fino a un certo punto. So che il finale di stagione non è stato facile per lui, ma si è preso un periodo importante per rimettersi in carreggiata. Non è stato così nemmeno con la Nazionale. Abbiamo parlato fin dall'inizio... e lo vedo impaziente. È un giocatore di grandissima qualità, abbiamo condiviso alcune cose ed è ora di metterle in pratica". E Ceballos: "Parliamo ogni giorno... ed è un giocatore molto intelligente, ma non abbiamo ancora avuto una 'grande conversazione'. Abbiamo comunque parlato della squadra, di cosa possiamo essere. E sono molto contento di lui".