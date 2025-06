Inzaghi smascherato e polemico: "Inter? Mi mancheranno anche le accuse ingiuste"

Simone Inzaghi, che alle 21 italiane all'Hard Rock Stadium di Miami farà il proprio esordio sulla panchina dell'Al Hilal nella sfida contro il Real Madrid valida per il primo turno del Gruppo H, torna indietro e spegne le polemiche nate dopo le dichiarazioni del CEO del club saudita, Esteve Calzada, che in un'intervista alla BBC ha dichiarato: "L'ingaggio di Simone Inzaghi è il risultato di un duro lavoro, non è stato concluso in fretta. Doveva giocare una partita fondamentale e ci ha chiesto di rimandare a dopo la finale. La decisione era stata presa, ma non c'era la firma perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare, come è giusto che sia. Siamo reduci dal secondo posto in campionato, un risultato al di sotto delle aspettative, quello che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a ristabilire il nostro ruolo in campionato". Frasi forti che hanno mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri.