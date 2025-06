"Prima o poi ca**te ne faranno": Chivu, la frase al debutto fa il giro dei social

L' Inter non va oltre l'1-1 nell'esordio al Mondiale per club contro il Monterrey . Succede tutto nel primo tempo: vantaggio dei messicani con l'eterno Sergio Ramos , pareggio interista con Lautaro Martinez . Continua dunque il momento di difficoltà dei nerazzurri, che forse ancora devono superare la batosta di Monaco contro il PSG, e nel mezzo hanno vissuto una rivoluzione con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo in panchina di Cristian Chivu , alla prima vera esperienza in un grande club, dopo aver allenato il Parma nell'ultima parte della scorsa stagione.

Chivu carica la squadra... a modo suo

L'Inter è apparsa stanca, molto imprecisa sotto porta (su 15 tiri totali, solamente 2 nello specchio) e forse ancora condizionata da quanto accaduto nelle ultime settimane, dalla netta sconfitta in finale di Champions al cambio di allenatore. Durante un cooling break nella partita con il Monterrey, Chivu ha approfittato del fatto che i giocatori fossero riuniti attorno a lui per cercare di incitarli, alla ricerca del gol da 3 punti: "Ripartiamo e poi ci piazziamo, quindi non perdiamo le distanze, palleggiamo, quando li blocchiamo lì prima o poi faranno cag*te".

Emblematica dunque la frase finale di questo discorso che Dazn ha caricato sui propri profili social: Chivu le provava tutte per dare la scossa ai suoi, i quali però non sembrano aver recepito correttamente, visto l'esito dell'incontro. I nerazzurri si trovano già a inseguire nel gruppo E, dove il River Plate ha vinto all'esordio 3-1 contro i giapponesi dell'Urawa. Questi ultimi saranno i prossimi avversari di Lautaro e compagni, sabato 21 giugno a Seattle alle ore 21 italiane: obbligatori i 3 punti, per evitare il rischio di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi.