Thuram, la gaffe di Douglas Luiz e la risposta di Marcus: "Gli ha detto..."

Thuram: "Obiettivo Mondiale? Alla Juve si gioca per vincere"

Il francese ha raccontato così il momento della Juve a poche ore dall'esordio nel Mondiale per Club: "Stiamo bene, siamo contenti di essere in America e iniziare questo Mondiale per Club. Obiettivo? Non lo so, ma vogliamo arrivare in finale e vincere. Quando sei alla Juve giochi per vincere tutto". Poi un focus sull'Al Ain: "Sappiamo che è una grande squadra, hanno vinto la Champions League asiatica. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, sarà una gara difficile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA