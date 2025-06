Bremer: "Con Ancelotti un Brasile da Serie A". E il ritorno in campo con la Juve...

Dopo il grave infortunio subito in Champions League contro il Lipsia ( rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), è sempre più vicino il ritorno in campo di Gleison Bremer . Il brasiliano, pilastro della difesa della Juventus , è infatti stato inserito nella lista dei convocati da Igor Tudor per il Mondiale per Club . Proprio dal ritiro dei bianconeri negli Stati Uniti, il difensore ha raccontato l'ultima stagione e la gestione del suo recupero.

Bremer e la gestione dell'infortunio

“Dopo tanta attesa, sono passati otto mesi, mi sento felice di tornare di nuovo in questo ambiente, di rientrare poco a poco. Sto tornando con il gruppo, mi alleno un po’ con loro e poi a parte, in modo differenziato. Ma già vivere questo è importante per tornare bene nella prossima stagione" - ha spiegato Bremer. Poi sulle abitudini post rottura del legamento crociato: “Ho dovuto cambiare un po’, non potevo concentrarmi solo sull’infortunio. Ho scritto un libro, "Bom dia, campeão" come coautore.

Ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. Mi ha aiutato tanto e mi ha lasciato più sereno, ha tolto un po’ dello stress e il focus esclusivo sul campo. Sono sempre stato un atleta che ha letto molto. Mi ha aiutato, ho divorato i libri e sperato che il tempo passasse il più in fretta possibile. Holiday è il nome di un autore americano che seguo e uno dei libri che sto leggendo adesso è "Come evitare le preoccupazioni". Penso che in questa fase sia importante parlare di questi temi, no? Perché adesso arriva l’ansia".