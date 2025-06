City, gioia e dolori: Wydad ko ma Guardiola perde Rico Lewis! Ecco perché è stato espulso

(Filadelfia, Usa) - Nessun imprevisto per il Manchester City, che supera la formazione marocchina del Wydad con il finale di 2-0: reti di Phil Foden (2') e Jeremy Doku (42'). Un successo valido per la prima giornata del Mondiale per Club e che consente agli uomini di Pep Guardiola di raccogliere i primi 3 punti nel girone G, dove sono state sorteggiate anche Juventus e Al-Ain, che alle ore 3 am italiane di giovedì 19 giugno si sfideranno sul campo dell'Audi Field di Washington . Il secondo appuntamento del girone vedrà i Citizens affrontare gli emiratini. Poi, la sfida contro i bianconeri di Igor Tudor prevista alle 21 di giovedì 26 presso il Camping World Stadium di Orlando, Florida.

City-Wydad: il racconto della partita

Parte subito forte il City, che sblocca le marcature con Foden, servito da Doku, dopo soli 2 minuti di gioco. Al 10', i marocchini divorano l'occasione del pareggio. Al 18', Aké ci prova di testa su calcio d'angolo, ma il pallone termina di poco a lato. Gli uomini di Benhachem sfondano nuovamente nell'area di Ederson, senza però riuscire a battere a rete. Al 31' superano nuovamente la difesa dei Citizens guadagnando un'altra palla gol, ma alla formazione di Casablanca manca il grilletto per finalizzare la terza occasione dell'1-1. Poi, il raddoppio del City al 42' con Doku che su calcio d'angolo entra in spaccata e batte Benabid . Nella ripresa rallentano i ritmi e la formazione di Guardiola amministra il doppio vantaggio senza troppe difficoltà. All'88', i Citizens restano in 10 in seguito al rosso diretto per Rico Lewis, responsabile di una brutta entrata su Obeng con conseguente scarpata sul volto del giocatore: a Filadelfia finisce 2-0.