Real Madrid, solo 1-1 contro l'Al Hilal: Xabi Alonso vs Inzaghi finisce pari

MIAMI GARDENS (Stati Uniti d'America) - Termina con il punteggio di 1-1 la prima sfida del gruppo H del Mondiale per club, quella tra il Real Madrid di Xabi Alonso e l'Al Hilal di Simone Inzaghi, entrambi all'esordio assoluto sulla nuova panchina dopo le rispettive esperienze con Bayer Leverkusen e Inter. I Blancos, con l'ex Juventus Dean Huijsen in campo dal 1', e autore di una prova piuttosto rivedibile, soprattutto in fase di marcatura, soffrono terribilmente il gioco rapido e verticale degli avversari, ma sbloccano il risultato alla prima vera sortita offensiva al 34' con Gonzalo Garcia. Koulibaly, Milinkovic, Cancelo e compagni, però, tornano a riversarsi nell'area spagnola e trovano il pari con il rigore trasformato da Neves in chiusura di primo tempo. In