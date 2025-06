Inter Miami-Porto: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

Inter Miami e Porto si affrontano ad Atlanta nell'incontro valido per la seconda giornata del Mondiale per Club. Messi e compagni si presentano all'appuntamento reduci dal pareggio a reti inviolate nel match d'esordio con l'Al Ahly. Così anche i lusitani, che alla prima non sono andati oltre lo 0-0 con il Palmeiras. L'agenda di Mascherano ha poi in programma la sfida contro la formazione brasiliana del 24 giugno, mentre gli uomini di Anselmi contenderanno agli egiziani la terza giornata del girone A.