Pagelle Juve: Conceicao baller, Thuram Gulliver, Kolo Muani da Hollywood

Un esordio migliore non poteva esserci. Il Mondiale per Club della Juventus di Igor Tudor inizia con una convincente manita all'Al Ain: 5-0. Una partita senza storia fin dal primo minuto in cui la Vecchia Signora è riuscita ad esprimere al meglio tutte le sue qualità. Le doppiette di Kolo Muani e Conceicao, unite al gol di Yildiz, portano dunque la Juve al primo posto del Gruppo G dove il Manchester City si è imposto sul Wydad Casablanca (prossimo avversario dei bianconeri) con il risultato di 2-0. Una prestazione che ha convinto tutti, in primis Igor Tudor, che al termine della sua prima partita dopo il rinnovo ha espresso tutto il suo entusiasmo per quanto visto in campo: "Siamo andati forte, poi nel secondo tempo abbiamo abbassato il ritmo un po' per il caldo un po' per provare magari a gestire un po' di più". Di seguito tutti i voti e i giudizi dei bianconeri.