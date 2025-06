Psg-Botafogo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

Il Psg torna in campo al Rose Bowl di Pasadena nell'incontro valido per la seconda giornata del Mondiale per Club. Gli uomini di Luis Enrique sono reduci dall'ottima prestazione esibita all'esordio contro l'Atletico Madrid e che è valso il finale di 4-0 - risultato che ha fatto seguito alla storica manita che ha annientato l'Inter in finale di Champions - . Dall'altra parte del campo c'è ora il Botafogo di Correa, che alla prima ha sconfitto il Seattle per 2-1. Il terzo e ultimo appuntamento del girone B è in programma il 23 giugno, con i campioni d'Europa che affronteranno gli statunitensi al Lumen Field di Washington e i Colchoneros che sfideranno i brasiliani di Renato Paiva a Pasadena.