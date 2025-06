Yildiz, la manita Juve e Del Piero: "Ci sentiamo sempre! Fortunato sul gol"

Le parole di Yildiz dopo il 5-0 all'Al Ain

In gol al debutto in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League, Yildiz ha timbrato il cartellino anche all'esordio al Mondiale per Club: "Sono molto felice per questo, io voglio segnare sempre. Sul gol non ho visto Thuram: ero in una posizione avanzata e potevo provare a calciare, sono stato fortunato a indovinare l'angolino”. Cambiaso lo ha definito leader tecnico di questa Juve e il classe 2005 ringrazia: “Andrea è un grande giocatore, quindi posso solo dirgli grazie per i complimenti. Del Piero non l'ho sentito prima dell'inizio del torneo, ma siamo sempre in contatto. Sono molto contento di giocare questo torneo, è una grande opportunità per fare bene”. Dopo il Wydad Casablanca i bianconeri affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola, già battuto 2-0 quest'anno nella fase campionato della Champions League: "Sono emozionato certo, ma in generale lo sono sempre per tutte le partite. Ora pensiamo alla prossima. Voglio ringraziare mister Tudor, è un grande tecnico e una fantastica persona, siamo felici di averlo".