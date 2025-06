Aura Yildiz, le 7 meraviglie all'esordio: con il Mondiale l'ennesima conferma

Il 5-0 contro l' Al Ain ha segnato l'esordio della Juventus al Mondiale per Club . Una partita che ha visto tra i protagonisti ancora una volta Kenan Yildiz , autore del gol del momentaneo 3-0 che ha confermato la sua 'aura' da predestinato. Il turco è infatti andato a segno per l'ennesima volta durante un debutto in bianconero.

Yildiz predestinato, la storia dei gol all'esordio

Non è stata la prima volta per Kenan Yildiz in gol da titolare e all'esordio in una competizione. Una qualità che sottolinea la mentalità del classe 2005 e la capacità di cogliere l'attimo. Il primo gol alla Juventus era arrivato nel campionato Primavera 1, dove ha mancato questa incredibile statistica solo per una giornata, andando a segno nella seconda partita contro l'Udinese. Da qui il turco è stato praticamente una sentenza, con la prima rete al debutto arrivata a gennaio 2023, nella Coppa Italia Primavera contro il Napoli. Da lì la posta in palio delle partite si è alzata decisamente, come quando all'Olympiastadion di Berlino ha segnato il suo primo con la maglia della Turchia proprio contro la Germania, dove è cresciuto insieme alla famiglia.