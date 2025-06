Paura Mbappé, comunicato Real Madrid: "Ricoverato in ospedale". Cosa sta succedendo

Kylian Mbappé non ha ancora indossato la maglia del Real Madrid in campo nel Mondiale per club, e il suo stato di salute tiene in ansia lo staff tecnico e i tifosi. Secondo quanto riportato da Marca, il fuoriclasse francese è stato costretto a saltare tutte le attività ufficiali con la squadra durante il ritiro negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni in vista dei prossimi impegni. A confermare il malessere del giocatore è stata la stessa società spagnola che ha diffuso i dettagli in un comunicato stampa, spiegando che c'è stato bisogno del ricovero in ospedale .

Le condizioni di Mbappé: il comunicato del Real Madrid

L’attaccante ex PSG non ha preso parte alla sessione fotografica prevista per il torneo, né si è visto negli ultimi allenamenti collettivi. Non solo: al momento dell’arrivo del presidente Florentino Pérez in Florida, Mbappé non ha potuto accoglierlo assieme al resto del gruppo. Lo stesso Real Madrid ha pubblicato un comunicato stampa per spiegare le motivazioni che hanno portato al ricovero in ospedale: "Il nostro giocatore Kylian Mbappé - si legge - è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure".