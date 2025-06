La Juve da Trump, perché Elkann ha regalato la numero 47 al Presidente degli Usa

Prima di scendere in campo nel 5-0 rifilato all'Al Ain, la Juventus ha fatto visita al Presidente degli Stati Uniti d'America. Donald Trump ha accolto una delegazione di giocatori bianconeri guidati dal patron di Exor John Elkann. Nel lungo discorso che il Tycoon ha riservato agli juventini per accoglierli nello Studio Ovale, ha ribadito anche l'amicizia che lo lega con l'azionista che lo ha omaggiato con la maglia da gioco numero 47. Ma perché proprio quel numero?