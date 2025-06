Kolo Muani: "Alla Juve riesco a giocare bene e fare gol. Sono felice"

Kolo Muani, gol e futuro: le parole

"Sono molto felice per aver vinto la partita, per aver segnato due gol. Abbiamo fatto una grande partita, sono felice e siamo pronti per la prossima partita. Ho chiuso la stagione in buona condizione, sono molto contento di giocare con i miei compagni", ha dichiarato il francese. Sugli obiettivi in Usa: "Voglio solo giocare bene con i miei compagni e spero di segnare". E sul suo futuro: "Voglio restare. Sto bene qui, riesco a giocare bene e a fare gol, sono felice".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE