Inzaghi e le vecchie abitudini: la protesta col quarto uomo è subito virale!

Inzaghi e la protesta col quarto uomo

Nel finale di partita, l'arbitro Facundo Raul Tello Figueroa ha concesso un calcio di rigore a favore del Real. Il nuovo tecnico dell'Al-Hilal non ha condiviso del tutto la decisione arbitrale, e ha mostrato tutto il suo dissenso. Ha già fatto il giro del web infatti il video che riprende l'ex allenatore nerazzurro sbucare alle spalle del quarto uomo e iniziare a protestare vistosamente con gesti eloquenti. Il quarto uomo lo ha poi invitato a riprendere la via della panchina. Inzaghi fin dai primi minuti è apparso sudato forse ancor più dei suoi stessi giocatori, non solo per il caldo di Miami, ma anche perché uno come lui che vive pienamente la partita ci teneva assolutamente a fare bella figura all'esordio. Alla fine, il portiere dell'Al-Hilal Bono ha ipnotizzato dal dischetto Federico Valverde, inchiodando il punteggio sull'1-1 e permettendo a Simone di cominciare la sua avventura araba con un ottimo pareggio contro una delle grandi del calcio mondiale.