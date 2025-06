Kolo Muani, Conceicao, Cambiaso e Gyokeres: quattro novità importanti

Le doppiette notturne contro l'Al Ain di Kolo Muani e Coinceiçao non dovrebbero stravolgere il mercato, ma qualcosa si stava muovendo anche prima della sfida contro la squadra degli Emirati. Su Kolo Muani la Juventus ha le idee molto chiare e un accordo con il Paris Saint-Germain quasi in conclusione: un altro anno di prestito e poi il riscatto a fine anno, a determinate condizioni. C'è un discreto ottimismo nell'ambiente juventno sulla chiusura dell'operazione con reciproca soddisfazione. Diversa è la situazione di Francisco Conceiçao, che alla fine del Mondiale tornerà al Porto (il suo era un prestito secco). Da quel momento potrebbe valere la clausola di 30 milioni, ma i bianconeri la ritengono assai cara. Nei prossimi giorni, quando tornerà dagli Stati Uniti, Comolli potrebbe avanzare un'offerta da 20 per il Porto.

Cambiaso punto fermo, Gyokeres non è impossibile

Cambiaso è stato chiesto, ancora una volta, dal Milan. E, ancora una vota, la Juventus ha detto no. Sembra ormai assodato che per l'esterno italiano il club non voglia ascoltare offerte. Insomma, a meno che non ne arrivi una mostruosa del Manchester City o casi simili, Cambiaso sarà ancora bianconero nella prossima stagione. Gyokeres è invece una trattativa molto complessa, ma dalla quale emerge una buona notizia. L'Arsenal è a un passo dal chiudere Sesko con il Lipsia, di conseguenza si tira fuori dalla corsa per l'attaccante svedese, lasciando un po' più di libertà alla Juventus. Certo, rimane il tema dei 70 milioni che chiede lo Sporting Lisbona, ma potrebbero non bastare.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE