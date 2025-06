Flamengo-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

Flamengo e Chelsea si sfidano nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Club . Entrambe le squadre, inserite nel girone D con Esperance Tunis e Los Angeles FC, hanno vinto la gara di esordio e condividono il primo posto nella classifica del gruppo con 3 punti. I londinesi di Maresca hanno battuto 2-0 il Los Angeles FC mentre il Flamengo ha vinto, con lo stesso risultato, contro l'Esperance Tunis.

Dove vedere Flamengo-Chelsea: diretta tv e streaming

La partita tra Flamengo e Chelsea è in programma alle ore 20 e sarà visibile in diretta in streaming su Dazn.

Probabili formazioni Flamengo-Chelsea

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Araujo, De Arrascaeta, Gerson; Pedro. Allenatore: Filipe Luis. A disposizione: Cunha, Allan, Henrique, Cleiton, Danilo, Victor, Juninho, Goncalves, Michael, Plata, Vina, Yan, Franca.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Calwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Delap. Allenatore: Maresca. A disposizione: Jorgensen, Santos, Anselmino, Badiashile, Chalobah, Dewsbury-Hall, Essugo, George, Guiu, Gusto, Jackson, Lavia, Nkunku, Sarr.

