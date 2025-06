Psg, primo ko da campioni d'Europa: sorpresa Botafogo, primo nel girone!

Psg-Botafogo 1-0

Il Psg ha iniziato a spingere forte dai primi minuti di gioco ma a passare in vantaggio sono stati i brasiliani, che hanno sbloccato il risultato al 36' del primo tempo con la rete di Igor Jesus che batte Donnarumma con un tiro rasoterra di destro a incrociare dal limite dell'area (complice un tocco di Pacho). La squadra di Luis Enrique alza il ritmo e l'intensità ma il possesso palla dei parigini (72%) è poco creativo. Il Botafogo difende con grande grinta e concentrazione e porta a casa il risultato.

I primi minuti del primo tempo sembravano portare la partita in direzione parigina ma al minuto 36 Igor Jesus ha portato in avanti la sua squadra. Nella ripresa Luis Enrique ha subito optato per delle sostituzioni importanti, inserendo quattro titolarissimi ma la situazione non è cambiata.