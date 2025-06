Kolo, il compito Juve ce l'ha... Muani. Conceicao, l'ostacolo cade così

Kolo Muani vuole solo la Juve

Per Kolo la trattativa è viva già da settimane. Il prolungamento del prestito recentemente pattuito, infatti, non preannuncia alcun impasse, anzi conferma il desiderio comune dei club di venirsi incontro. Un espediente trovato in fretta e furia per rimandare il D-day al termine del Mondiale per Club, quando ci sarà tempo a sufficienza per limare gli ultimi dettagli. La Juve gradirebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dalla sua, il Psg insiste per la formula dell’obbligo, per non correre il rischio di ritrovarsi l’ex Nantes di nuovo in rosa a fine stagione. Luis Enrique, del resto, ha ribadito più volte alla società l’incompatibilità tecnica dell’attaccante francese con il suo gioco. Probabile, dunque, che ci si trovi a metà strada, magari inserendo l’obbligo di riscatto di fronte a uno sconto sul prestito secco.