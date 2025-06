Yildiz, progetto 2030: il 10 centro di gravità Juve tra gol e immagine

TORINO - Un centro di gravità, ma quanto permanente? La domanda che ha introdotto l’estate, che fa un po’ da ponte tra il finale di stagione e l’inizio - super - del Mondiale per Club ha il volto giovane e lo sguardo vispo di Kenan Yildiz. E fa così: si resta insieme? Se sì, quanto? L’idea del rinnovo fino al 2030, con adeguamento salariale, allontana i fantasmi di chi vorrebbe l’attaccante turco lontano da Torino, magari per il salto in una big di Premier o in ascolto delle sirene spagnole. Niente di tutto ciò pare oggi verosimile, e per volontà dello stesso calciatore, che in tempi recenti ha fatto sapere a società ed entourage quanto a Torino stia bene. Quanta voglia di Juventus sia rimasta dopo il primo anno sotto lente d’ingrandimento e luci della ribalta. Ecco: in tal senso, la rete alla prima con l’Al Ain ha stretto il patto più forte, si è fatto immediatamente indicativo, da stropicciarsi gli occhi e immaginare un futuro più che roseo.