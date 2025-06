La visione offensiva di Tudor e il difensivismo mascherato di Motta: la Juve ha cambiato pelle

Salvataggio di Savona sulla linea di porta difesa da Di Gregorio: dunque il pallone è a un centinaio di metri da Rui Patricio, il portiere dell’Al Ain. E da quella respinta impiega appena 22 secondi ad arrivare dalla parte opposta dopo otto tocchi in verticale tra i quali spicca in tunnel di Conceiçao fino al cross di Kelly respinto in qualche modo dalla difesa avversaria. Non è un’azione che ha portato a una delle cinque reti della Juventus nel debutto al Mondiale per Club, ma è quella che più di ogni altra riepiloga la filosofia di gioco espressa da Igor Tudor. Un offensivismo puro, con pregi e difetti che vanno presi per ciò che sono: di sicuro lo spettacolo non manca.