Bonny, 25 milioni e un biglietto per il Mondiale: Inter-Parma, intesa tra Marotta e Cherubini

MILANO - Ange-Yoan Bonny è, di fatto, un giocatore dell’ Inter . Le due società sono alle schermaglie finali dopo che ieri Beppe Marotta ha ulteriormente alzato l’offerta chiamando l’amico Federico Cherubini , ad dei gialloblù. Questi, alla Gazzetta di Parma aveva messo fretta all’Inter ("Serve un’offerta economica interessante e tempi brevi, perché non vogliamo ridurci a trattare a fine agosto") e ieri l’Inter - anche alla luce dell’emergenza in attacco - ha impresso un’importante accelerazione alzando l’offerta fino ad arrivare a 25 milioni per il cartellino bonus inclusi . Il Parma ne vuole 25 più bonus, ma ormai siamo alle schermaglie finali visto che l’interessato ha già trovato l’accordo con i nerazzurri in base a un contratto fino al 2030 a 2 milioni a stagione .

Inter, la strategia per arrivare a Hojlund

La trattativa è formalmente slegata a quella per Sebastiano Esposito, valutato 8-10 milioni dall’Inter: se ne riparlerà dopo che Cuesta, che si è insediato ieri a Parma, valuterà il profilo dell’attaccante. All’Inter piuttosto interessa avere subito Bonny: in tal senso non va escluso che il giocatore - grazie a un accordo tra club - possa partire per gli Stati Uniti e allenarsi con i nuovi compagni in attesa del tesseramento. Come già sottolineato, l’acquisto di Bonny è anche cruciale nella strategia per arrivare a Rasmus Hojlund, trattativa che l’Inter intende condurre a fuoco lento nel tentativo, magari negli ultimi dieci giorni di agosto, di strappare le condizioni migliori al Manchester United. Ausilio vuole il danese solo in prestito (oneroso) con diritto di riscatto.