Aguerd, l'ex Rennes che piace a Comolli per la sua Juve. E in Premier può finire un altro difensore

Rugani il nome sul piatto

L’interesse della Juventus non è isolato: parallelamente, anche il West Ham guarda in casa bianconera per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il nome che piace agli inglesi sarebbe quello di Daniele Rugani, profilo esperto e di sicura affidabilità, che potrebbe portare leadership e ordine alla retroguardia degli Hammers. Per Rugani, il contratto in scadenza nel 2026 e un futuro ancora tutto da scrivere con la maglia della Juve, questa potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi in un nuovo contesto competitivo.