Locatelli: “Vorrei Rugani come vice allenatore, non si espone ma…”

Di Gregorio: "Ho pianto per Endgame". Locatelli sceglie il Gladiatore

"Una cosa di me che sorprende le altre persone? Dovrei chiedere a te, forse simpatia. Chi non mi conosce forse pensa che sono chiuso" - ha detto il portiere della Juve. Loca invece non ha trovato subito la risposta: "Fascino, bellezza, ma non è una sorpresa. Sono una persona che dà confidenza". Poi per gli ultimi cartoncini si è ritornati sui film: "Quello che mi fa piangere? Endgame, con la morte di Ironman" - ha detto Di Gregorio. Scelta diversa per Locatelli: "Il Gladiatore, soffro le musiche. Poi è un film che accomuna me e mio padre. Sono emotivo. Ecco questa è una cosa di me che fa sorprendere. Invece mia moglie è una persona molto fredda e spesso si gira verso di me mi dice: "Perché piangi?". Il centrocampista della Vecchia Signora ha risposto poi a una domanda sul tema che lo appassiona, i vestiti: "Outfit per il Met Gala? Smocking sartoriale, Black tie". Mentre il portiere è stato sincero: "Ti chiamerei e poi non capirei nulla".