Doppio Di Maria e il Benfica umilia l’Auckland: primo successo al Mondiale

Primo successo per il Benfica, che supera l'Auckland City nell'incontro valido per la seconda giornata del Mondiale per Club. All'Inter&Co Stadium di Orlando in Florida, dove un violento temporale ha ritardato di alcune ore l'inizio del secondo tempo, gli uomini di Bruno Lage si sono imposti con il finale di 6-0. Reti di Angel Di Maria (45'+8' rig., 90'+8' rig.), Vaggelis Paulidis (53'), Renato Sanches (63'), Leandro Barreiro (76', 78'). Un risultato che consente dunque ai lusitani di raccogliere i primi 3 punti del Girone C dopo il pareggio all'esordio con il Boca Junior (2-2). Seconda sconfitta consecutiva invece per i neozelandesi, già reduci dal 10-0 al debutto contro il Bayern Monaco.