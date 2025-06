Danilo gol, da epurato Juve a leader Mondiale col Flamengo: Chelsea al tappeto

FILADELFIA (Stati Uniti) - Si avvicina agli ottavi di finale del Mondiale per Club un super Flamengo che nel secondo appuntamento del gruppo D si porta a casa lo scontro diretto contro il Chelsea . Rimonta da parte dei brasiliani che portano a casa tre punti preziosi grazie anche alla firma decisiva dell'ex Juventus Danilo autore del sorpasso prima del 3-1 finale. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Esperance , i rossoneri balzano in vetta alla classifica e attendono la sfida tra i tunisini e Los Angeles FC per capire se avranno il pass già assicurato dopo 180'. I Blues di Maresca si giocheranno tutto all'ultimo turno proprio contro l'Esperance .

Mondiale per club, la classifica dei gironi

Flamengo-Chelsea, la partita

Subito ritmi sostenuti e tanti contatti fisici. Parte bene il Flamengo ma è il Chelsea a passare, dopo una prima ghiotta occasione per Delap, con Neto che approfitta del tanto spazio libero alle spalle della difesa di Filipe Luis. I brasiliani non mollano e nella ripresa ribaltano tutto. Prima il pari di Bruno Henrique, al minuto 62, con il più facile dei tap-in; tre minuti più tardi la zampata sul secondo palo di Danilo per il definitivo sorpasso rossonero. I Blues affondano e Jackson Martinez, entrato in campo da 4', commette una brutta entrata sullo stinco di Ayrton che gli costa il cartellino rosso diretto. Uomo in meno per Maresca dal 70' e tanti spazi per gli uomini di Filipe Luis che all'83' calano il tris con Wallace Yan mandato qualche secondo prima in campo dal tecnico carioca.