Juve, il mercato lo fai col Mondiale: ti compri Kolo Muani e Conceicao (e avanza pure…)

Juve, quanto può incassare dal Mondiale per Club

Considerando la suddivisione del montepremi stilata per il Mondiale per Club, la Juve potrebbe incassare una cifrea notevole. Già con la conquista degli ottavi di finale e con tre vittorie, entrerebbero nelle casse della società ben 29,4 milioni (28,53 in caso di pareggio contro il Manchester City (27,6 in caso di sconfitta). Con l'accesso ai quarti a queste cifre si andrebbero ad aggiungere altri 12,2 milioni, quindi in totale si arriverebbe a una cifra che andrebbe da 39,8 milioni a 41,6 milioni. Qualora la squadra di Tudor staccasse il pass per la semifinale, riceverebbe altri 19,5 milioni, quindi sommerebbe un gruzzoletto tra i 59,3 milioni e i 61,1. In caso di arrivo in finale la Vecchia Signora ne incasserebbe almeno altri 27,8 milioni, portando il "salvadanaio" a una cifra tra gli 87,1 milioni e gli 88,9. E se dovesse vincerla se ne dovrebbero aggiungere altri 9,2 per un totale tra i 96,3 milioni di euro e i 98,1.