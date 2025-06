Inter-Urawa Red Diamonds: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

SEATTLE (Stati Uniti) - Dopo il pari all'esordio contro il Monterrey, l'Inter di Chivu è pronta a scendere in campo nel secondo appuntamento del gruppo E del Mondiale per club. Dopo i messicani arrivano i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds per i nerazzurri chiamati a raccogliere i primi tre punti per cercare di avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Lautaro e compagni sono alla ricerca del riscatto dopo il primo punto al debutto mentre per l'Urawa è già match decisivo per cercare di restare in corsa dopo la sconfitta alla prima contro il River Plate. Senza i tre punti, infatti, il Mondiale per club dell'Inter potrebbe diventare un Everest, a prescindere dal risultato che uscirà sei ore dopo dalla partita fra River Plate e Monterrey. Con due punti o addirittura solamente uno in classifica, l’Inter dovrebbe poi battere obbligatoriamente il River Plate all’ultima giornata (nella notte italiana fra 25 e 26 giugno), sperando ovviamente in un particolare incastro di risultati. Meglio, quindi, non giocare con il fuoco e fare bottino pieno contro i campioni d’Asia 2022.