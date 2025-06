Mamelodi-Dortmund: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Il Borussia Dortmund affronta il Mamelodi nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Club . La formazione tedesca ha pareggiato 0-0 nell'esordio negli Stati Uniti contro il Fluminense mentre il Mamelodi è momentaneamente primo nela classifica del gruppo F grazie alla vittoria per 1-0 contro Ulsan HD.

Dove vedere Mamelodi-Dortmund: diretta tv e streaming

La partita tra Mamelodi e Dortmund è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in streaming su Dazn.

Probabili formazioni Mamelodi-Dortmund

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Adams, Matthews; Rayners. All. Cardoso.



BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac.

