Tudor, la curiosità e la richiesta a Cambiaso: il trittico che sta svoltando la Juve

A sua immagine e somiglianza. O almeno: questa è l’intenzione più chiara, più netta, ma non certo più facile. Si può dire però che Igor Tudor si stia divertendo ad allenare questa Juventus, o almeno questa versione. Lo si nota dagli atteggiamenti, da come chiama i giocatori - c’è chi utilizzava i nomi propri, il croato va direttamente di vezzeggiativi -, da come li sprona. Tutto in linea con la missione sposata all’arrivo, quando aveva trovato la sua Juve in «un buco nero» e ha allungato la mano per trascinarla prima fuori, poi il più lontano possibile dalle sabbie mobili. Non sono servite ricette da motivatore seriale: è bastata comprensione, dal punto di vista umano e soprattutto dal punto di vista tattico, per il quale molto è passato anche dalle valutazioni dei calciatori, a volte parsi quasi increduli davanti alla possibilità di incidere così tanto nella preparazione della partita.