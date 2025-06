Bayern Monaco agli ottavi del Mondiale, Boca ko. Anche il Flamengo stacca il pass

Il Bayern Monaco batte 2-1 il Boca Juniors ed è matematicamente agli ottavi di finale del Mondiale per Club, in corso negli Usa. Dopo il ko per 10-0 inflitto all'Auckland Fc nella prima giornata, i campioni di Germania guidano il gruppo C davanti al Benfica. In un Hard Rock Stadium di Miami quasi tutto esaurito, il bomber Kane apre le danze al 18' e, dopo il momentaneo pareggio di Miguel Merentiel al 66', serve l'assist ad Olise che chiude la pratica all'84'. I bavaresi sono in testa alla classifica nel gruppo C con 6 punti, a +2 sul Benfica, argentini fermi a quota 1 e a rischio eliminazione. Per il secondo posto utile al passaggio del turno si deciderà tutto negli ultimi 90'.