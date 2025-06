Thuram: “Vincere a tutti i costi, così ha detto Comolli. Kolo Muani? Chiunque vorrebbe la Juve”

INVIATO A PHILADELPHIA - Un sorriso spontaneo e genuino, da cui traspare l’entusiasmo per una competizione in cui gli sono bastati appena 45 minuti per imprimere il suo nome nel tabellino del match con due assist decisivi, utili ad archiviare la pratica Al Ain ben prima dell’intervallo. Khéphren Thuram non cerca i riflettori, ma li sa gestire benissimo, senza nascondersi dietro dichiarazioni codificate. Alla Juve è arrivato in silenzio con quella stimmate da “figlio d’arte” che troppo spesso ha finito per limitare diversi campioni in rampa di lancio, schiacciati dal peso di un passato che non erano in grado di emulare. Lui però sta diventando artista per conto suo, con naturalezza e umiltà. Conscio di essersi già ritagliato uno spazio speciale nei cuori dei tifosi bianconeri: «Penso di essermi adattato bene al calcio italiano - racconta Thuram - e il merito è anche dei miei compagni, che mi hanno aiutato tantissimo. Sono felice di questa prima stagione alla Juventus: tra gli obiettivi avevamo la qualificazione alla prossima Champions League e ci siamo riusciti... Ma non è finita: c’è ancora da giocare questo Mondiale per Club. Poi ci sarà tempo per i bilanci».