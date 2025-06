Alberto Costa sale, Weah scende: la Premier torna a bussare alla Juve

Alberto Costa cresce

All’inizio altro non era che una semplice idea. O meglio, un’intuizione da coltivare, tra lo scetticismo generale di tifosi e addetti ai lavori. Nei fatti, però, un fantasma gentile: sempre presente in distinta, mai nel campo. Motta sembrava non volerlo guardare neanche in faccia, relegandolo ai margini di una Juve che credeva di saper correre senza di lui. Insomma, un corpo estraneo chiuso in un cassetto che nessuno aveva l’intenzione di aprire. A girare la chiave è stato Igor Tudor, costretto a lanciare dal primo minuto l’esterno portoghese - per via dell’emergenza infortuni - nel delicato match contro la Lazio. Per giunta in un ruolo che non aveva mai interpretato: quello di braccetto destro nella difesa a tre. La gara della verità. Quella in cui tutti si sono resi contro del potenziale di questo ragazzo misterioso, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimarães per 12,5 milioni (più 1.3 di oneri accessori e 2,5 di bonus), dove aveva disputato appena 11 partite. Da lì, il dirottamento sulla corsia di destra, con Nico Gonzalez che è tornato ad agire alle spalle di Kolo Muani. Da quel pomeriggio dell’Olimpico, Tudor non ha mai più rinunciato a Costa, lanciandolo sempre titolare. Una lama che taglia in due la fascia. Un motorino indemoniato con il fiato da maratoneta e i piedi da sprinter.