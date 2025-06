Douglas Luiz e Arthur via, SeleCiao Juve: l’ultimo tentativo di Giuntoli  

Difficilmente nella prossima stagione si parlerà portoghese in versione brasiliana nel centrocampo della Juve. I due calciatori verdeoro di proprietà bianconera appaiono, infatti, entrambi destinati a migrare lontano da Torino. Ma andiamo con ordine. Arthur si è ritagliato una spazio significativo negli ultimi mesi nelle fila del Girona in prestito. Prove brillanti che stanno inducendo la formazione catalana a provare a trattenerlo. In tal senso sono previsti nei prossimi giorni dei dialoghi diretti con la dirigenza juventina per cercare di capire se ci sono i margini per rinnovare il prestito per un’altra stagione, magari inserendo in favore del Girona pure un diritto di riscatto. Lavori in corso. Il nodo principale da sciogliere resta sempre l’elevato ingaggio dell’ex Barcellona, che percepisce 4 milioni annui e va in scadenza nel 2027. Troppi per il Girona, ma la Juve potrebbe aiutare sotto forma di incentivo all’esodo.