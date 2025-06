Chivu: "Inter, non siamo in un ritiro estivo. Pio Esposito? Lo conosco bene"

"Prima di analizzare la partita dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere, contro un avversario che ha grande pulizia a livello di tecnica, è ordinata tatticamente, ha all'interno elementi europei e sudamericani. Insomma, sarà una partita difficile, come tutte le altre". L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu , presenta così la sfida di questa sera contro l'Urawa Red Diamonds , seconda gara dei nerazzurri al Mondiale per Club . Il tecnico ha parlato in conferenza stampa, nella notte, della gara del Lumen Field di Seattle . "La seconda partita del girone, anche alla luce dei primi risultati, è fondamentale per il passaggio del turno", sottolinea il tecnico, secondo quanto riporta il sito internet del club, che all'esordio contro il Monterrey ha portato a casa un pareggio.

Le parole di Chivu in conferenza

"Abbiamo sicuramente avuto orgoglio, mostrato una bella reazione - dice . Nella manovra siamo stati un pizzico lenti, mi piacerebbe un miglioramento sotto questo punto di vista e anche un maggior cinismo sottoporta". Il modulo non dovrebbe cambiare. "Non siamo in un ritiro estivo, non possiamo togliere certezze a una squadra che sa come stare in campo, che è in campo da mesi e mesi, che ha fatto tanto e che ha tanti giocatori evoluti - sottolinea Chivu - Tutti vorrebbero una squadra dominante, che tiri fuori al massimo le qualità tecniche, la voglia di avere sempre il controllo del gioco, che detti i tempi e abbia sempre soluzioni. Questo è il sogno di tutti gli allenatori. Vogliamo farlo anche noi, ci servirà del tempo e adesso non ce n'è molto ma ci proveremo fin dalla prossima partita". In attacco possibile spazio per Pio Esposito. "Lo conosco da quando aveva 13 anni e mezzo, siamo cresciuti insieme. La B lo ha fatto maturare. Avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall'inizio o a partita in corso".