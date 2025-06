La denuncia di Kovac: "Le squadre sudamericane sono favorite al Mondiale per Club"

Il Mondiale per Club sta fornendo spunti interessanti, raccogliendo sempre più appassionati in giro per il mondo quando si è a poco più di un settimana dal suo via. Non è passato inosservato l'importante stato di forma delle squadre sudamericane. Tanta corsa e grinta che stanno mettendo in seria difficoltà numerosi top club europei, come il Psg che ha perso per 1-0 contro il Botafogo. Per l'allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac c'è una spiegazione climatica a questo divario fisico: il caldo .

Kovac, il caldo e i club sudamericani: le parole

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei tedeschi ha fatto notare come le alte temperature stiano favorendo i club del Sud America: "In questo torneo, vediamo che i club del sud (America, ndr) hanno un grande vantaggio a causa delle condizioni, del caldo". E ha aggiunto: "Per gli spettatori allo stadio, fa incredibilmente caldo. Quindi potete immaginare quanto sia difficile per i giocatori: sono 32 gradi all’ombra, immaginate con il sole forte, dentro lo stadio, bisogna aggiungere 3, 4 o anche 5 gradi". Certo i club dei principali campionati europei sono reduci da una lunga stagione e il caldo non aiuta. Ma Kovac ci tiene a precisare che non si tratti di scuse: "Non sono scuse, è solo una spiegazione. È molto difficile, soprattutto per gli europei. Per i giocatori del sud è più facile, perché sono abituati a queste temperature".