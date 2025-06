Locatelli: "Guardate il PSG, niente alibi. Tudor dna Juve, sa come parlarci. E a Thuram ci penso io"

La fascia da capitano e il Mondiale per Club

"Qualcosa che è scattato in me con la fascia? Per me indossare la fascia da capitano della maglia che ho sognato fin da bambino mi fa venire i brividi, devo essere un esempio per tutti. La mia forza è stata quella di avere un equilibrio, l'unica mia concentrazione è stata sul lavoro. Prossimo step? Alzare un trofeo da capitano sarebbe qualcosa di incredibile. Poi tutto dipende dalla squadra, ma poter alzare qualcosa da capitano è una sensazione incredibile" - ha detto Locatelli. Sul Mondiale per Club e le ambizioni di poterlo vincere: "Noi siamo tranquilli, vincere è un sogno ma bisogna arrivarci partita dopo partita. Questo è un torneo che abbiamo preso in modo serio, prima però dobbiamo qualificarci per gli ottavi. Ma non ci siamo posti limiti. Quanto mi manca la mia famiglia? Tanto, a settembre diventerò papà per la seconda volta. Cerco di dargli serenità da qui".