Il Dortmund trema ma stende il Mamelodi: 4-3 e primato provvisorio

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, la partita

Sudafricani subito più attivi con Kobel chiamato dopo 5 minuti a superarsi su Matthews e poi al 10' il brasiliano Lucas Ribeiro riceve palla dalla sua metà campo e vola in solitaria verso la porta di Kobel trafiggendolo con il mancino per l'1-0 Sundowns! La gioia del Mamelodi dura solo 5 minuti perché il portiere Williams commette la papera del torneo: nel ripartire dal basso non si intende con Mokoena e passa direttamente la sfera a Nmecha che a porta vuota non può sbagliare per l'1-1. Il Dortmund sale di livello e al 33' palla rubata e poi l'asse Brandt-Guirassy punisce i sudafricani con la rete di testa dell'attaccante per il 2-1.Prima dell'intervallo arriva il colpo del ko firmato dal fratello di Jude Bellingham: solita palla in mezzo di Brandt dove Jobe vince il rimpallo e al volo segna il 3-1.

Ad inizio ripresa Mamelodi sfortunato prima con la traversa con Ribeiro e poi con l'autogol di Mudau (59') che devia il cross di Svensson. Però i sudafricani non si abbattono: al 62' colpo di testa vincente di Rayners su punizione battuta perfettamente da Mokoena e all'89' palla persa in uscita di Ryerson punita dalla ripartenza dei Sundowns che trovano con l'asse Lethlaku-Mothiba la rete del 3-4 regalando così un finale thriller dove, però, i ggialloneri non si fanno sorprendere.