Mondiale per Club, già si pensa al 2029: la prima candidata per ospitarlo

Neanche il tempo di iniziare il Mondiale per Club, che già alcune federazioni stanno pensando alla prossima edizione. Il nuovo format al momento è ancora da decifrare tra pregi e difetti, visto il suo posizionamento al termine della stagione. Ma sicuramente sta piacendo al presidente della Federcalcio brasiliana, Samir Xaud. Dopo questa prima manifestazione negli Stati Uniti, il torneo potrebbe giocarsi nuovamente in un Paese molto caldo. Una decisione che potrebbe non piacere all'allenatore del Borussia Dortmund, Kovac.