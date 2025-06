Chivu difende l'Inter: "Urawa difendeva nell'area di rigore. Carboni non giocava da otto mesi..."

SEATTLE (Stati Uniti) - Prima vittoria per Cristian Chivu alla guida dell'Inter che batte in rimonta al 93' l'Urawa. Per l'allenatore ex Parma decisivi gli argentini Lautaro Martinez e Valentin Carboni, le sue parole ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Gli avversari hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e a creare scompiglio in una squadra organizzata che ha difeso molto alto. Nel secondo tempo con l’ingresso di Pio abbiamo provato a sfruttare meglio i cross. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta, sono orgoglioso perché contro una squadra solida come gli Urawa non era facile"