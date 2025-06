Tudor, conferenza Wydad e la Juve a mezzogiorno: "Niente scuse. E il City ne poteva prendere due"

Nessuna indicazione sull’undici che andrà in scena con il Wydad, anche se Locatelli ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’infortunio alla caviglia: «Sto un po’ meglio, mi sono allenato con il gruppo anche se la caviglia non è ancora al 100%. Non ho ancora tanta autonomia nelle gambe, quindi non so se con il Wydad giocherò dal primo o magari qualche minuto nel secondo tempo. Vedremo… Il Mondiale? Siamo venuti qua per affrontarlo seriamente. Di sicuro c’è un bello spirito, ora ci conosciamo meglio come gruppo. L’anno scorso era il primo anno di A per alcuni di noi, quindi c’era bisogno di tempo per conoscerti tutti un po’ meglio . Ora siamo un collettivo serio, che ha voglia di lavorare».

Il capitano bianconero, si è soffermato sulla vittoria del Flamengo sul Chelsea, per celebrare l’ex compagno di squadra Danilo: «Sono molto contento per lui. Lui mi aveva scritto dopo la gara di Venezia per farmi i complimenti per il rigore e per la qualificazione in Champions. Abbiamo un ottimo rapporto: gli voglio tanto bene, è stato il mio capitano quindi non posso che augurargli il meglio. Ci ha dato tanto. Se spero che torni alla Juve? Quando è andato via ha detto una cosa stupenda e cioè che gli juventini si riconoscono sempre da lontano, senza bisogno che aprano bocca. Lui ha il bianconero nel Dna: conosce bene questo ambiente…».

Locatelli ha poi voluto commentare la scelta del nuovo ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso: «Mi ha chiamato, abbiamo parlato un po’ di quando mi allenava al Milan. Credo sia l’allenatore giusto perché può portare entusiasmo ed energia. Cosa non ha funzionato con Spalletti? Non lo so, ma di certo non è solo colpa sua…».