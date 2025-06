"Tre chili persi a fine partita, i pericoli e le strategie: il caldo la Juve lo affronterà così"

Il sole non dà tregua. È alto, feroce, spietato. L’unica autorità riconosciuta nel cielo terso di Philadelphia, dove impone la sua legge bruciando l’aria e curvando l’orizzonte. Qui alle ore 12 (18 italiane), quando il termometro del Lincoln Financial Field toccherà quota 37 gradi, la Juventus scenderà in campo con i marocchini del Wydad Casablanca per una sfida tra volontà e resistenza contro un avversario invisibile, in grado di piegare le gambe e scavare nei pensieri…

Una gara che la squadra di Tudor non avrebbe mai potuto affrontare senza il meticoloso lavoro dello staff medico bianconero che - in questi giorni - ha posto in essere una fitta rete di strategie scientifiche, per permettere agli atleti di performare al meglio. «La cosa più importante di tutte è arrivare con un’adeguato livello di idratazione - sottolinea Marco Freschi, chirurgo specializzato in medicina dello sport che da 6 anni fa parte staff bianconero -. Un aspetto che va curato non solo a ridosso della partita, ma anche nelle 48 ore precedenti. Parliamo di bevute frequenti - per tutto il gruppo squadra - da bilanciare con la somministrazione dei sali minerali. Le prestazioni ad alte temperature fanno sì che i giocatori - sudando - perdano infatti i cosiddetti “elettroliti” (potassio e magnesio), che andranno reintegrati durante il match o comunque nell’intervallo».