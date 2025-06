Juventus-Wydad, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Si gioca ogni tre giorni, ma il peso specifico della gara con il Wydad Casablanca impone una prudenza olimpica. Sì, perché in caso di successo contro i marocchini, la Juventus di Tudor potrebbe presentarsi all'ultimo e delicato match del girone - contro il Manchester City di Guardiola - con la certezza di avere già in tasca un pass per gli ottavi di finale. A quel punto si tratterebbe solo di sancire la prima e la seconda della classe e, dunque, se l'avversario dei bianconeri sarà il Real Madrid di Xabi Alonso o l'Al Hilal di Simone Inzaghi.

Nel clima torrido del Lincoln Financial Field di Philadelphia, che alle 12 toccherà quota 37 gradi - un vero e proprio forno a stelle e strisce - Tudor non dovrebbe stravolgere l'11 titolare andato in scena nella notte di mercoledì con l'Al Ain. Del resto, meglio non fare troppi esperimenti contro una squadra che ha mostrato intensità e una buona tenuta atletica. La stessa che ha permesso ai bianconeri di surclassare gli emiratini.

La compagine marocchina messo paura al City e ancor prima ha sognato di acquistare Cristiano Ronaldo quando era dubbioso sulla decisione di restare all'Al Nassr: bastano - e avanzano - questi due scenari alla Juventus per non sottovalutare il Wydad di Casablanca, squadra con una certa continuità di vittoria (36 titoli, 22 quelli nazionali) e con un'abitudine al dominio piuttosto sfacciata. Già al debutto l'hanno di fatto dimostrato: se il 2-0 rifilato dal Manchester avesse avuto una voce, avrebbe parlato soprattutto delle occasioni avute da Amrabat e compagni. Ghiottissime. Eppure malamente sprecate, tra l'emozione della prima volta e un po' di cinismo che è venuto inevitabilmente a mancare.