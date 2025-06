CHARLOTTE (Stati Uniti) - Dopo il pareggio all'esordio contro l'Al Hilal, il margine d'errore del Real Madrid è minimo. Ed è per questa ragione che i blancos affronteranno il Pachuca - nella seconda giornata del Girone H del Mondiale per Club - con la necessità impellente di vincere per evitare guai in classifica, in vista dell'ultimo turno della fase a gruppi. Xabi Alonso sta lavorando senza sosta, ma anche senza fretta, per far assimilare ai suoi ragazzi i principi del proprio calcio, decisamente diverso rispetto a quello di Carlo Ancelotti: «Abbiamo bisogno di tempo per diventare ciò che vogliamo essere», ha dichiarato dopo l'1-1 con i sauditi, ammettendo una prestazione incolore nel primo tempo e incoraggiante nella ripresa. E un ulteriore passo avanti è atteso contro il Pachuca, sebbene l'emergenza continui a condizionare le sue scelte. Alaba, Militão, Rüdiger, Carvajal, Mendy, Camavinga ed Endrick restano indisponibili. A questi, si è aggiunto, come noto, anche Kylian Mbappé, la cui gastroenterite acuta lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. Il francese è stato dimesso e ha ripreso ad allenarsi in hotel dove ha svolto qualche esercizio aerobico. Ciononostante, è altamente improbabile che l’asso ex Paris Saint Germain venga rischiato a Charlotte contro i messicani. I piani offensivi di Xabi sono, quindi, nuovamente da reinventare con la consapevolezza che non solo non potrà ancora contare sul suo centravanti titolare, ma anche e soprattutto che Mbappé era l'unico dei Fab Four ad aver chiuso la stagione in maniera brillante.