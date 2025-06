Juve, occhio al Wydad: solidità, intensità e col City non ha sfigurato. Con Benhachem una nuova era

TORINO - Hanno messo paura al City e ancor prima hanno sognato di acquistare Cristiano Ronaldo quando era dubbioso sulla decisione di restare all'Al Nassr: bastano - e avanzano - questi due scenari alla Juventus per non sottovalutare il Wydad di Casablanca , squadra con una certa continuità di vittoria (36 titoli, 22 quelli nazionali) e con un'abitudine al dominio piuttosto sfacciata. Già al debutto l'hanno di fatto dimostrato: se il 2-0 rifilato dal Manchester avesse avuto una voce, avrebbe parlato soprattutto delle occasioni avute da Amrabat e compagni. Ghiottissime. Eppure malamente sprecate, tra l'emozione della prima volta e un po' di cinismo che è venuto inevitabilmente a mancare. Tant'è: proveranno a rifarsi già oggi con la Juventus, per la quale il tecnico Achime Benhachem ha intenzione di confermare la linea a 5 in difesa e i 4 centrocampisti a supporto dell'unica punta, ossia del giocatore più forte: Cassius Mailula . Con 5 reti e 7 assist in stagione, il centravanti rappresenta il pericolo principale per i bianconeri, insieme al centrocampista centrale Zemraoui, classe 2002 e uno dei pochissimi ad avere un potenziale di buon livello.

Da non sottovalutare

A prescindere, è la compattezza del Casablanca a dover mettere in allarme Tudor: prima di intraprendere la missione negli Stati Uniti, solo in campionato erano arrivati ben 14 risultati utili di fila, per un terzo posto finale conquistato solo per quei pareggi di troppo. Insomma: squadra vera. E fisica. Nel senso che corre tanto, l'arma più efficace per provare a compensare la differenza di tasso tecnico con la Juve. L'altra può essere un filo di esperienza in più: 27 anni di media per la squadra marocchina contro i circa 24 dei bianconeri. In più, il Wydad ha una certa confidenza con le partite che contano, quelle da dentro o fuori come quella di oggi: negli ultimi 8 anni hanno alzato al cielo per due volte la Champions League d'Africa, dalla quale è poi arrivato il pass per gli Usa.

Guai a sottovalutarli, allora. E guai inoltre a pensare che sia tutto semplice, o addirittura scontato: Benhachem, l'allenatore che il 24 maggio scorso ha preso il posto di Rhulani Mokwena, aveva cerchiato in rosso quest'appuntamento per inaugurare una nuova era dopo la delusione accumulata in tre stagioni senza vittorie. Le promesse alla vigilia sono state d'impatto: calcio moderno, pensiero verticale e pressing costante. Coi Citizens qualcosa si è già visto, pur incastrato in una prestazione difensivista. Con la Juve il copione sarà pressoché lo stesso, pur avendo la necessità stringente della vittoria. In generale, molto dipenderà dalla verve di Nordin Amrabat (capitano e giocatore più anziato) e dell'esterno sudafricano Thembinkosi Lorch, il migliore con gli inglesi. Tenuti a bada loro, per la Juventus può farsi tutto in discesa.